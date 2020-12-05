إسبانيا تسجل 1.68 مليون إصابة بكورونا

وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا إلى 68ر1 مليون حالة إصابة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم السبت بتوقيت مدريد، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأميركية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بكورونا في البلاد بلغ 46 ألفا و252.

وأعلنت إسبانيا تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل نحو 44 أسبوعا.