الألمانية هيلجا شميد تشغل منصب الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا

انتخبت الدول الأعضاء في منظمة الأمن التعاون في أوروبا، التي تتخذ من العاصمة فيينا مقراً لها، الدبلوماسية الألمانية هيلجا شميد، لشغل منصب أمين عام المنظمة.

وترأست الدبلوماسية شميد مؤخرًا رئاسة الأمانة العامة لخدمة العمل الخارجي الأوروبي، ولعبت دورًا مهمًا في دبلوماسية الاتحاد الأوروبي.

كما وافقت الدول الأعضاء بالإجماع على تعيين 3 قيادات أساسية حيث انهت مرحلة فراغ منصب أمين عام المنظمة وبعض المناصب العليا منذ الصيف الماضي، بسبب معارضة بعض الدول على تمديد شروط هيئات الرقابة على حرية الإعلام والديمقراطية التابعة للمنظمة.