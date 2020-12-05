باكستان تسجل 3119 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت باكستان تسجيل 44 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة الوفيات في أنحاء البلاد جراء الفيروس إلى 8303 حالات اليوم السبت.

وأعلن المركز الوطني للقيادة والعمليات في أحدث أرقام له عن عدد المصابين، تسجيل 3119 حالة إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة المصابين إلى 413 ألفا و191، حسبما ذكرت صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية اليوم السبت.

ومازال إقليم السند الأكثر تضررا من الجائحة.

وأجرت باكستان حتى الآن خمسة ملايين و713 ألفا و341 اختبارا للكشف عن فيروس كورونا، و41 ألفا و115 في الساعات الـ24 الماضية. وتعافى 352 ألفا و529 شخصا في مختلف أنحاء البلاد، فيما لا يزال 2441 مريضا في حالة حرجة.