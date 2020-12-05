المكسيك تسجل 690 وفاة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك تسجيل 12127 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و690 حالة وفاة خلال آخر 24 ساعة، ليصل إجمالي العدد الرسمي لحالات الإصابة إلى مليون و156770 وحالات الوفاة إلى 108863.

وتقول الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للمصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.