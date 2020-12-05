الصين تسجل إصابات جديدة بكورونا

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم السبت إن البر الرئيسي سجل 17 إصابة جديدة بكوفيد-19 في الرابع من ديسمبر دون تغيير عن اليوم السابق.

وأضافت اللجنة في بيان أن 15 من تلك الحالات الجديدة جاءت من الخارج.

وذكرت اللجنة أيضا أنه تم تسجيل 12 حالة إصابة جديدة لا تظهر عليها أعراض دون تغيير أيضا عن اليوم السابق.

وقالت اللجنة إن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي بكوفيد-19 يبلغ الآن 86601 حالة بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.