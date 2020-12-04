بايدن يختار فريقه الطبي لقيادة معركة «كوفيد-19»

ويلمينجتون (رويترز)

ذكرت صحيفة بوليتيكو، أمس، أن الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن اختار اثنين من مسؤولي إدارة الرئيس السابق باراك أوباما في منصبين كبيرين للمساعدة في مكافحة جائحة «كوفيد- 19»، فيما أكد بايدن أنه طلب من مدير المعهد الأميركي للأمراض المعدية الطبيب أنتوني فاوتشي، الذي يحظى باحترام شديد في الولايات المتحدة، أن يكون جزءاً من فريقه الخاص بمكافحة «كوفيد- 19».

وأكدت «بوليتيكو» أن بايدن سيعين جيف زينتس منسق البيت الأبيض لملف جائحة «كورونا».

ونقلت الصحيفة عن مصدرين مطلعين على القرار قولهما: إن فيفيك ميرثي مستشار بايدن سيعود إلى دور الجراح العام، الذي كان يشغله ولكن بمهام أوسع نطاقاً هذه المرة، مع اتساع رقعة تفشي الفيروس في الولايات المتحدة.

وقالت «بوليتيكو» أيضاً: إن مارسيلا نونيز- سميث، وهي الرئيس المشارك في لجنة بايدن الاستشارية لشؤون «كوفيد- 19»، ستلعب دوراً رئيساً في مواجهة الإدارة الأميركية المقبلة للجائحة.

وعقد أنتوني فاوتشي، عضو فريق العمل الحالي للتصدي لـ«كورونا» التابع للبيت الأبيض وكبير خبراء الأمراض المعدية بالحكومة الأميركية، أول محادثات جوهرية له مع الإدارة الجديدة أمس الأول.

وكان فاوتشي تعرض لهجمات عنيفة من جانب الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، الذي قلل بانتظام من خطر هذه الجائحة.

وأشار بايدن من جهة ثانية، خلال مقابلة مع شبكة «سي إن إن»، إلى أنه ينوي أن يطلب من الأميركيين، في يوم توليه منصبه، وضع أقنعة لمدة 100 يوم. وقال إنه يجب «وضع قناع لمئة يوم وليس إلى الأبد، وأعتقد أننا سنرى انخفاضاً كبيراً في مستوى العدوى».

وقال بايدن: «سأصدر أمراً دائماً بأنه يجب أن يستخدم الفرد كمامة داخل المباني الاتحادية، وفي وسائل النقل بين الولايات، كما يجب أن يستخدم كمامة على متن الطائرات والحافلات، وما إلى ذلك».

وكان ترامب قال في تصريحات سابقة: «لقد سئم الناس من الحديث عن كوفيد- 19». وأضاف ترامب، بحسب شبكة «بوليتيكو»: «الناس يقولون: اتركونا وشأننا.. لقد تعبوا من الإصغاء لفاوتشي وكل هؤلاء».

وقال ترامب ساخراً: «إنه في هذا المنصب منذ 500 عام»، في إشارة إلى فاوتشي البالغ 79 عاماً والمعروف عالمياً، والذي يدير معهد الأمراض المعدية.

وحاول فاوتشي غير مرة توضيح أو تصحيح تصريحات لترامب حول لقاحات أو علاجات يجري تطويرها ضد الوباء.

وعلت النبرة أحياناً بين الرجلين، كما في أبريل، حين أعاد ترامب تغريد منشور ورد فيه وسم «#اطردوا فاوتشي»، قبل أن يؤكد أن «أنتوني فاوتشي» يقوم بعمل رائع.

وفي حين يحذر خبراء أميركيون من «مقاومة التطعيم»، قال بايدن: «إن لقاح كورونا سيوزع بشكل عادل ومجاني على كل الأميركيين».

وأوضح بايدن في تغريدة على «تويتر»، أن اللقاح وبمجرد أن يصبح جاهزاً بعد الموافقة عليه، «سنعمل أنا وكمالا هاريس على ضمان توزيعه بشكل عادل وفعال ومجاني على كل أميركي».