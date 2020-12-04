منظمة الصحة العالمية لـ«الاتحاد»: اعتماد لقاح «كورونا» بعد الاطلاع على بيانات الفاعلية

عبدالله أبوضيف (القاهرة)

أكد استشاري مواجهة الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، الدكتور أمجد الخولي، أن المنظمة بدأت مراجعة النتائج الأولية للمرحلة الثالثة من تجارب لقاحات كورونا، والتي شملت مشاركة نحو 60 ألف شخص شخص.

ورحب الخولي بالنتائج المشجعة للقاحات، لكنه أوضح أن اعتماد اللقاحات من قبل «المنظمة» لن يتم إلا بعد المراجعة الكاملة لبيانات الفعالية والسلامة، التي ستكون متاحة بعد الانتهاء الكامل من التجارب. ولفت إلى أن اعتماد اللقاح من قبل المنظمة، الذي يشكل الخطوة الأخيرة، يتطلب الحصول على جميع الدلائل العلمية الموثقة حول التجارب السريرية والمعايير التي طبقت خلالها نتائج هذه التجارب بما في ذلك الآثار الجانبية.

وأكد لـ«الاتحاد» أنه يرجع لكل دولة، وفق تشريعاتها ولوائحها الصحية، جعل التطعيم اختيارياً أو إجبارياً. لكنه نصح بتطعيم الفئات ذات الأولوية، وخصوصاً كبار السن.

وفي غضون ذلك، عادت وتيرة انتشار جائحة «كوفيد-19»، التي أصابت أكثر من 65 مليون شخص وأودت بحياة أكثر من 1.5 مليون، لتتسارع في العالم، في حين باتت خطط التلقيح تتضح في دول عدة.

ومنذ 24 نوفمبر، يسجل العالم أكثر من عشرة آلاف وفاة يومياً في المعدل، في مستوى غير مسبوق. وخلال الأسبوع الحالي سُجلت 601 ألف و700 حالة جديدة، بشكل متوسط يومياً، أي بزيادة نسبتها 4 في المئة، مقارنة مع الأسبوع السابق. وفي المقابل، أعلن عدد من الدول عن حملات تلقيح وشيكة.

وفي بريطانيا، التي كانت أول دولة ترخص للقاح «فايزر-بايونتيك»، أكدت وكالة الأدوية ومنتجات الصحة، أمس، بعد انتقادات حول سرعة الموافقة على اللقاح أنّه «لا يرخص لأي لقاح في بريطانيا في حال لا يحترم معايير السلامة والنوعية والفعالية».

وستبدأ بريطانيا أكثر الدول الأوروبية تسجيلاً للوفيات (60 ألفاً و113 وفاة)، التلقيح الأسبوع المقبل لنزلاء دار العجزة والطواقم العاملة فيها.

وأعلن رئيس الحكومة الفرنسي جان كاستيكس، أمس، أن التلقيح سيكون مجانياً للجميع. وستبدأ حملة التلقيح في يناير للعجزة في دور المسنين، وستتواصل في فبراير، لتشمل الفئات الضعيفة على أن يتوافر اللقاح لجميع فئات المجتمع اعتباراً من الربيع.

وفي الولايات المتحدة، التي تدفع الثمن الأكبر للوباء بوفاة 276 ألفاً و401 شخص، سُجلت أمس، أكثر من 210 آلاف إصابة في يوم واحد، وهو عدد قياسي منذ بداية تفشي الوباء، حسب جامعة «جونز هوبكنز».

وفي كاليفورنيا، قال حاكم الولاية الأميركية غافين نيوسوم: إن عدد المرضى الذين دخلوا المستشفيات «ارتفع بنسبة 86 في المئة في الأيام الـ14 الماضية». وأعلن أنه سيتم حظر التجمعات والأنشطة غير الضرورية في جميع المناطق، التي يمكن أن يؤدي الوباء فيها إلى تجاوز طاقة المستشفيات.

وحذر مسؤولو الصحة الأميركيون من أن الرحلات التي قام بها ملايين الأميركيين قبل أسبوع بمناسبة عيد الشكر قد تتسبب في «تفش للمرض يضاف إلى تفشيه حالياً»، كما قال عالم المناعة الذي يحظى باحترام كبير الطبيب أنطوني فاوتشي.

وقدمت «فايزر- بايونتيك» و«موديرنا»، طلبي ترخيص إلى الوكالة الأميركية للأدوية. وفي حال الحصول على ضوء أخضر، يمكن أن يتوافر اللقاحان نهاية العام الحالي في هذا البلد.

وفي روسيا، طلب الرئيس فلاديمير بوتين، أن تكون التطعيمات متاحة «نهاية الأسبوع المقبل» مجاناً وعلى نطاق واسع.

وبات لقاح «سبوتنيك-في» الذي طوره مركز غاماليا للأبحاث في موسكو في المرحلة الثالثة والأخيرة من التجارب السريرية بمشاركة 40 ألف متطوع. ويؤكد القيمون على اللقاح أنه فعال بنسبة 95 في المئة.

وفي البرازيل، أوصت لجنة علمية خلال الأسبوع الماضي، بإغلاق المدارس ومنع ارتياد الشواطئ في ريو دي جانيرو.

وسجلت البرازيل أكثر من 700 وفاة في يوم واحد للمرة الأولى منذ منتصف نوفمبر، ليتجاوز العدد بذلك الخميس عتبة الـ175 ألف وفاة.