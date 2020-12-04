في تحد صحي جديد.. الحمى الصفراء تقتل 172 شخصاً في نيجيريا

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، غن تفشيا جديدا للحمى الصفراء في نيجيريا تسبب حتى الآن في وفاة 172 شخصا.

وأكدت المنظمة أن هذا المرض يشكل تحدياً جديداً للنظام الصحي في أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان مع تفشي كوفيد-19، إضافة إلى أزمة إنسانية في شمال شرق البلاد.

ومنذ عام 2017، تواجه نيجيريا موجات متتالية من الحمى الصفراء تم الكشف عن أحدثها في نوفمبر الماضي، وفق المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية طارق يساريفيتش.

وأوضح يساريفتش أنه "اعتبارا من 24 نوفمبر، أُبلغ عن انتشار الحمى في خمس ولايات في نيجيريا هي دلتا وإينوغو وباوتشي وبينو وإيبونيي".

وقال "سُجلت 530 إصابة مشتبه بها، تأكدت 48 منها من خلال الفحوص المخبرية"، مضيفا أنه "من بين هذه الإصابات الـ530، سُجل ما مجموعه 172 وفاة".

وعُززت الطاقات الاستيعابية في بعض المستشفيات للمساعدة في معالجة المرضى الذين تظهر عليهم أعراض الحمى الصفراء ومضاعفاتها.

وانتهت حاليا 16 ولاية نيجيرية من أصل 36، إضافة إلى العاصمة الفدرالية من حملات التطعيم ضد الحمى الصفراء.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنه من المتوقع أن تبدأ ست ولايات أخرى بالتطعيم في الربع الأول من العام 2021، وست أخرى بحلول نهاية العام المقبل، ليصل العدد الإجمالي إلى 28.

ولا يتوافر علاج محدد للحمى الصفراء التي تنتقل بشكل عام بواسطة البعوض.