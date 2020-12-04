الأمم المتحدة تحث السياسيين اللبنانيين على تنفيذ إصلاحات

دعا يان كوبيتش مبعوث الأمم المتحدة لدى لبنان، اليوم الجمعة، السياسيين في البلاد إلى تنفيذ إصلاحات اقتصادية وسياسية مطلوبة للحصول على دعم دولي.

وقال كوبيتش، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر "ذكّر المؤتمر الدولي لدعم الشعب اللبناني برئاسة الأمم المتحدة وفرنسا مرة أخرى قادة لبنان بضرورة التنفيذ الفعال للإصلاحات".

وأضاف كوبيتش أن الإصلاحات "حاسمة تماماً لاستعادة ثقة الشعب والمجتمع الدولي".

تأتي هذه الدعوة عقب مناشدة مماثلة وجهها وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني جيمس كليفرلي في ختام زيارته للبنان، اليوم الجمعة، للمسؤولين اللبنانيين بالتحرك الآن لإنقاذ بلادهم من كارثة اقتصادية شاملة، بحسب بيان صادر عن السفارة البريطانية في بيروت.

كان الرئيس اللبناني ميشال عون قد جدد الدعوة للمجتمع الدوليّ إلى مساعدة لبنان وعدم التخلّي عنه وما يمثله من ثروة للبشرية، مشدداً على متابعته مسيرة تحرير الدولة اللبنانية من منظومة الفساد السياسيّ والاقتصادي والإداري.

جاءت تصريحات عون في كلمة ألقاها خلال "المؤتمر الدولي الثاني لمساعدة ودعم بيروت والشعب اللبناني"، الذي انعقد عبر الفيديو مساء الأربعاء، في العاصمة باريس، بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.