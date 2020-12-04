حملة التطعيم العامة ضد كورونا في بريطانيا تبدأ الثلاثاء

تبدأ هيئة الصحة الوطنية البريطانية حملتها العامة للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، الثلاثاء المقبل، بعد وصول أول جرعات من اللقاح.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الرئيس التنفيذي للهيئة، كريس هوبسون لهيئة الإذاعة والتلفزيون البريطانية "بي.بي.سي"، اليوم الجمعة.

ووصف رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون البرنامج بأنه أكبر حملة تطعيم في تاريخ بريطانيا.

ومن المتوقع وصول حوالي 800 ألف جرعة أخرى الأسبوع المقبل، حيث سيتم تسليم الملايين بحلول نهاية العام.

كانت شركتا "بيونتك" الألمانية و"فايزر" الأميركية للأدوية قد أعلنتا، أمس الأول الأربعاء، أن الهيئة التنظيمية البريطانية للأدوية أصدرت موافقة طارئة على اللقاح المضاد لكورونا الذي طورته الشركتان.

وسيتم إعطاء اللقاح، في مرحلة أولى، للأشخاص الذين يعيشون أو يعملون في دور الرعاية بالإضافة إلى الأشخاص الذين يتجاوزون 80 عاما وموظفي الصحة الذين يواجهون مخاطر على نحو خاص.

وبريطانيا هي أول دولة تمنح الترخيص لاستخدام لقاح "فايزر/بونتك"، الذي تجرى مراجعته حاليا من قبل الهيئات التنظيمية في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وبريطانيا هي أكبر دولة أوروبية تضررت بالوفيات الناجمة عن الفيروس وتوفي بها أكثر من 60 ألف شخص، طبقا لأرقام رسمية.

وحتى أمس الخميس، بلغ عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في المملكة المتحدة 1,66 مليون.