ألمانيا: العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران لم تعد كافية

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم الجمعة، إن عودة إلى الاتفاق الحالي حول البرنامج النووي الإيراني لم تعد كافية.

وأشار، في مقابلة مع مجلة "در شبيغل" الألمانية، إلى أنه يجب التفاوض من جديد على نصّ موسّع.

وأكد ماس أن "عودة إلى الاتفاق الحالي لن تكفي".

وأوضح أنه "ينبغي أن يكون هناك نوع من الاتفاق النووي مع إضافات، وهو أمر يصب في مصلحتنا أيضاً".

وتتولى ألمانيا، حتى نهاية الشهر الحالي، الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي. كما أن برلين عضو في مجموعة 5+1 التي كانت تقوم بالمفاوضات مع إيران. وتضم المجموعة أيضا الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة: الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، روسيا، والصين.

وأضاف ماس "لدينا توقعات واضحة من جانب إيران: لا أسلحة نووية لكن أيضاً لا برنامج صواريخ بالستية يهدد كل المنطقة".

وتابع "إضافة إلى ذلك، ينبغي على إيران أن تلعب دوراً في المنطقة. نحن بحاجة إلى هذا الاتفاق فقط لأنه ليست لدينا ثقة في إيران"، مؤكداً أنه تفاهم بشأن هذه النقاط مع نظيريه الفرنسي والبريطاني.