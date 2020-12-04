أفغانستان تسجل 132 إصابة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة العامة في أفغانستان 132 حالة إصابة جديدة بفيروس كورنا، من أصل 1429 عينة تم اختبارها في الساعات الـ24 الماضية، طبقا لما ذكرته قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية اليوم الجمعة.

كما سجلت وزارة الصحة العامة ست حالات وفاة و45 حالة شفاء من الفيروس في نفس الفترة.

وتشير البيانات الصادرة عن الوزارة إلى أن إجمالي عدد حالات الإصابة الآن 47 ألفاً و388 وحالات الوفاة 1847 وحالات الشفاء 37 ألفاً و347 .

