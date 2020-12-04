هولندا: إصابات كورونا تصل إلى 546 ألفا و887

وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في هولندا إلى546 ألفاً و887 حالة إصابة، اليوم الجمعة، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأميركية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بكورونا في البلاد بلغ 9 آلاف و645. ووصل عدد المتعافين من الإصابة بمرض "كوفيد19-" الذي يسببه الفيروس، إلى 7129 .

وأعلنت هولندا تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل نحو 40 أسبوعاً.