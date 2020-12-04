إيطاليا: إصابات كورونا تصل إلى 1.66 مليون

وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا إلى مليون و660 ألف حالة إصابة، اليوم الجمعة، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأميركية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بكورونا في البلاد 58 ألفا و38. ووصل عدد المتعافين من الإصابة بمرض "كوفيد19-" الذي يسببه الفيروس، إلى 846 ألفا و809 من المصابين.

وأعلنت إيطاليا تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل نحو 44 أسبوعاً.