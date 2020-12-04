فرنسا: إصابات كورونا تصل إلى 2.31 مليون

وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في فرنسا إلى مليونين و310 آلاف حالة إصابة، اليوم الجمعة، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأميركية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بكورونا في البلاد بلغ 54 ألفا و231. ووصل عدد المتعافين من الإصابة بمرض "كوفيد19-" الذي يسببه الفيروس، إلى 172 ألفاً و574.

وأعلنت فرنسا تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل نحو 45 أسبوعاً.