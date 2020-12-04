باكستان تسجل 3262 حالة إصابة جديدة بكورونا

أعلنت باكستان تسجيل 3262 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، و55 حالة وفاة لترتفع حصيلة الوفيات في أنحاء البلاد جراء الفيروس إلى 8260 اليوم الجمعة.

وأعلن المركز الوطني للقيادة والعمليات في أحدث أرقام له عن عدد المصابين، تسجيل 3262 حالة إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة المصابين إلى 410 آلاف و72، حسبما ذكرت صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية اليوم الجمعة.

ومازال إقليم السند الاكثر تضرراً من الوباء. وأجرت باكستان حتى الآن خمسة ملايين و672 ألفاً و166 اختباراً للكشف عن فيروس كورونا، و44 ألفاً و627 في الساعات الـ24 الماضية. وتعافى 350 ألفاً و305 أشخاص في مختلف أنحاء البلاد، فيما لا يزال 2395 مريضا في حالة حرجة.

