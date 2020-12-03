«الصحة العالمية»: لقاحات «كورونا» تغير قواعد اللعبة

جنيف (رويترز)

أكد هانز كلوج، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، في إفادة صحفية أمس، أن الآمال في لقاحات «كوفيد- 19» كبيرة للغاية و«يحتمل أن تغير قواعد اللعبة».

وأوضح متحدثاً من كوبنهاجن، أنه من المتوقع أن تكون إمدادات اللقاحات محدودة للغاية في المراحل المبكرة، وأن على الدول أن تقرر من يستحق التطعيم أولاً، على الرغم من أن منظمة الصحة قالت إن هناك «إجماعاً متنامياً» على أن يكون أول من يتلقون التطعيم هم كبار السن والأطقم الطبية والمبتلون بأمراض مزمنة. وأجازت بريطانيا، أمس الأول، لقاح «فايزر-بيونتيك» للوقاية من «كوفيد- 19»، لتسبق بذلك بقية دول العالم من أجل أن تبدأ برنامج التطعيم الجماعي الأكثر أهمية في التاريخ.