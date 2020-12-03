بومبيو يوبّخ تركيا في اجتماع «الناتو»

بروكسل، باريس (رويترز)

ذكر خمسة دبلوماسيين ومسؤولين أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو استغل اجتماعه الأخير في حلف شمال الأطلسي «الناتو»، خلال الأسبوع الجاري، ليوجه انتقادات شديدة لتركيا، قائلاً: «إن شراءها منظومة أسلحة روسية هدية لموسكو». ويترك بومبيو منصبه في يناير، مع انتهاء فترة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وقال الدبلوماسيون والمسؤولون، الذين اشترطوا عدم نشر أسمائهم نظراً لسرية المباحثات: إن بومبيو قال خلال الاجتماع، الذي انعقد عبر دائرة تلفزيونية مغلقة يوم الثلاثاء، إن تركيا تقوض أمن حلف الأطلسي، وتوجد حالة من عدم الاستقرار في شرق البحر المتوسط في نزاع مع اليونان وقبرص الدولة غير العضو بالحلف على موارد الغاز. وأبلغ بومبيو نظيره التركي مولود جاويش أوغلو بأن تركيا أخطأت في إرسال مقاتلين سوريين إلى ليبيا مقابل المال، وهو ما خلصت إليه وزارة الدفاع الأميركية في تقرير في يوليو، وأيضاً إلى الصراع في إقليم ناجورنو قرة باغ. وقال الدبلوماسيون إن حديث بومبيو دفع حلفاء آخرين في الاجتماع، ومن بينهم فرنسا واليونان ولوكسمبورج، إلى توبيخ تركيا.