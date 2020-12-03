مشروع قانون أمام الكونجرس لتصنيف «الإخوان» جماعة إرهابية

واشنطن (وكالات)

قدم عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، السيناتور الجمهوري تيد كروز، أمس، مشروع قانون أمام الكونجرس لوضع تنظيم «الإخوان» على قائمة الإرهاب.

ودعا كروز الخارجية الأميركية إلى وضع «الإخوان» على قائمة الإرهاب، قائلاً: إن التنظيم «مسؤول عن تمويل الإرهاب والترويج له».

وأكد السيناتور الجمهوري على مواصلة العمل «لاتخاذ إجراءات ضد الجماعات التي تموّل الإرهاب».

وأوضح أن طرح القانون أمام الكونجرس من شأنه أن يعزز موقف الولايات المتحدة في حربها ضد الإرهاب والتطرف، ومحاربة انتشار التهديدات الناجمة عن التشدد. وأضاف: «خلص العديد من حلفائنا في العالم العربي منذ فترة طويلة إلى اعتبار الإخوان جماعة إرهابية تسعى لبث الفوضى في الشرق الأوسط».

وتصنف دول عربية عدة تنظيم «الإخوان» باعتباره جماعة إرهابية، ومؤخراً اعتبرت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام.