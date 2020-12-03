بايدن يعتزم الإبقاء على مدير «إف بي آي»

واشنطن (رويترز)

كشف مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، أن الرئيس الديمقراطي لن يقيل كريستوفر راي من منصبه كرئيس لمكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي»، إذا ظل في منصبه عندما يتولى السلطة.

وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز»، أمس، نقلاً عن المسؤول أن فريق بايدن «لن يقيل مدير مكتب التحقيقات الاتحادي، ما لم يقله ترامب».

ولم ترد حملة بايدن على طلب للتعليق على التقرير.

ورداً على سؤال حول ما إذا كان ترامب يحتفظ بالثقة الكاملة في راي، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكناني إن الرئيس لم يجر أي تقييمات في وجودها بشأن هذه القضية.

وواجه راي، الذي عينه ترامب في عام 2017 ليحل محل المدير المفصول جيمس كومي، انتقادات متكررة من الرئيس الجمهوري، ولاسيما في الفترة التي سبقت الانتخابات الرئاسية في الثالث من نوفمبر، التي خسرها أمام بايدن.

وأبلغ راي المشرعين في سبتمبر بأنه لم ير دليلاً على «جهود منسقة على مستوى البلاد للتلاعب بأصوات الناخبين»، وهو ما يقوض هجوم الرئيس الجمهوري الذي لا يستند إلى أساس على الاقتراع عبر البريد.