4 قتلى جراء انفجار في مدينة بريستول البريطانية

قالت الشرطة إن أربعة أشخاص لقوا حتفهم بعد وقوع "انفجار كبير"، اليوم الخميس، في منشأة لمعالجة مياه المجاري بإحدى ضواحي وميناء مدينة بريستول في جنوب غرب إنجلترا.

وأكد تقرير صحفي حصيلة القتلى، مضيفا أن شخصاً أصيب في الانفجار. وقال التقرير إن "العمال كانوا فوق خزان للمواد الكيماوية في محطة معالجة المياه عندما انفجر".

واستدعيت خدمات الطوارئ إلى موقع الانفجار في أفونماوث، بعد تلقي العديد من التقارير بسماع دوي هائل.

وذكرت شرطة "أفون وسومرست"، في وقت سابق، أنه يعتقد أن الانفجار وقع في أحد الخزانات الكيماوية في مركز "بريستول ووتر" لمعالجة المياه. وأظهرت الصور التي التقطتها وكالة "برس أسوسيشن" من الموقع خزاناً كبيراً سطحه مدمر.

وقال شاهد العيان جواد بورهان للوكالة إنه كانت هناك "مروحية تبحث عن مفقودين"، مضيفاً: "سمعت الصوت، حيث إني أعمل بجوار المبنى في مخزن آخر. وبعد عشر دقائق، رأيت المروحية قادمة والشرطة".