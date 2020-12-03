جوتيريش ينتقد تجاهل دول لتوصيات «الصحة العالمية» بشأن كورونا

انتقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الخميس، الدول التي تجاهلت توصيات منظمة الصحة العالمية بشأن جائحة فيروس كورونا المستجد.

وفي كلمة، ألقاها الأمين العام في مستهل اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة لزعماء العالم بشأن "كوفيد-19"، قال جوتيريش، إن منظمة الصحة العالمية قدمت توجيهات علمية "كان يجب أن تكون الأساس لاستجابة عالمية منسقة".

وأضاف "للأسف، لم يتم اتباع العديد من هذه التوصيات. وفي بعض الحالات، كان هناك رفض للحقائق وتجاهل للإرشادات".

ومن المقرر أن يدلي نحو 100 من زعماء العالم، بتصريحات فيديو مسجلة مسبقا، أمام اجتماع الجمعية العامة الذي يستمر يومين.

وليس من المتوقع أن تتوج الدورة بعمل سياسي ولكن بوثيقة موجزة من الجمعية العامة للمنظمة الدولية.

تسبب فيروس كورونا المستجد بوفاة مليون و495 ألفاً و205 أشخاص في العالم منذ ظهوره في نهاية ديسمبر 2019، بحسب تعداد يستند إلى مصادر رسميّة حتى الساعة 11,00 ت غ اليوم الخميس.

وأصيب أكثر من 64 مليوناً و522 ألفاً و200 شخص في العالم بالفيروس.

وظهرت بارقة أمل مع تقدم "فايزر" و"بيونتك" بطلب للحصول على ترخيص لتسويق لقاحهما في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. كما تقدمت شركة "موديرنا" بطلب إلى السلطات الأميركية للحصول على ترخيص للقاحها.

وباتت بريطانيا أول دولة في العالم تمنح الترخيص للقاح الذي تطورها شركتا "فايزر" و"بيونتك". وأعلنت لندن أنها ستبدأ حملة للتطعيم على نطاق واسع باستخدام هذا اللقاء اعتبارا من الأسبوع المقبل.