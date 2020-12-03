السعودية تسجل 230 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، تسجيل 230 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

ويرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 358 ألفاً و102 حالة.

وأشارت الوزارة، في بيان صحفي، إلى إحصاء 11 وفاة جديدة، وهو ما يزيد مجموع الوفيات في المملكة جراء الإصابة بكورونا إلى 5930 حالة.

كما لفتت إلى تسجيل 368 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 347 ألفاً و881.