فلسطين ترصد 2738 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الخميس، تسجيل ‭‭2738‬‬‬‬‬ إصابة جديدة بفيروس كورونا في أكبر زيادة يومية منذ بدء انتشار الجائحة، فيما طالب الرئيس محمود عباس المواطنين بوضع الكمامات.

وقالت الكيلة إنه جرى تسجيل ‭‭19‬‬ حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وتفرض الحكومة الفلسطينية لليوم الخامس إغلاقاً جزئياً من الساعة السابعة مساء حتى السادسة صباحاً لمواجهة انتشار الفيروس.

وقررت الحكومة أن يكون الإغلاق شاملاً يومي الجمعة والسبت القادمين مع العودة إلى الإغلاق الجزئي باقي أيام الأسبوع.