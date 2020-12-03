إيطاليا: إصابات كورونا تصل إلى 1.64 مليون حالة

وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا إلى 1.64 مليون حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الخميس بتوقيت ميلانو، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأميركية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بكورونا في البلاد وصل إلى 57045 حالة. وبلغ عدد المتعافين من الإصابة بمرض "كوفيد19-" الذي يسببه الفيروس، 823 ألفاً و335 شخصاً.

وأعلنت إيطاليا تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل 43 أسبوعاً.