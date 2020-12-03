إصابات كورونا في فرنسا تصل إلى 2.28 مليون حالة

بلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في فرنسا 2.28 مليون حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الخميس بتوقيت العاصمة باريس، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأميركية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات، أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بكورونا في البلاد وصلت إلى 52 ألفاً و822 حالة. وبلغ عدد المتعافين من الإصابة بمرض "كوفيد19-" الذي يسببه الفيروس 167 ألفا و915 شخصاً حتى صباح اليوم.

وأعلنت فرنسا تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل نحو 44 أسبوعاً.