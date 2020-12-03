طوكيو تسجل 533 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات في العاصمة اليابانية طوكيو، اليوم الخميس، تسجيل 533 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونقلت هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية عن السلطات القول إنه بذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في العاصمة 42 ألفاً و344 حالة.

ويبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في اليابان 153 ألفاً و432 حالة، في حين تبلغ حالات الوفاة بالفيروس 2141 حالة.



