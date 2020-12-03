البحرين: نعمل على تحقيق السلام الإقليمي

تل أبيب (وكالات)

أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة في البحرين زايد بن راشد الزياني، أنّ الحكومة البحرينية تعمل دوماً على تحقيق مبادرة السلام الإقليمي، ضمن مساعي المملكة وتأكيدها المستمر على الانفتاح والتعايش.

وأشار الزياني، خلال لقاء جمعه مع وزير خارجية إسرائيل غابي أشكنازي في القدس أمس، إلى أن الزيارة الثانية للوفد البحريني لإسرائيل تؤكد حرص المملكة على تعزيز السلام الذي يجلب الأمل والفرص لشعوب الشرق الأوسط خاصةً لأجيال المستقبل، مؤكداً أهمية فتح الحوار والعلاقات المباشرة بين المجتمعين البحريني والإسرائيلي، والاستفادة من اقتصادهما المتقدم الذي سيعمل على بناء التحوّل الإيجابي الحالي في الشرق الأوسط، وسيدعم استقرار وأمن المنطقة.

من جانبه، رحب وزير الخارجية الإسرائيلي بالوفد البحريني، مؤكداً أن هذه الزيارات المتبادلة تسهم في فتح آفاق التعاون المشتركة بين البلدين بما يخدم مصالحهما ويلبي طموحهما، مشيراً إلى أهمية تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية المتنوعة.

وفي سياق متصل، نوه الزياني، خلال لقاء جمعه مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى حرص المملكة على الالتزام بالسلام كخيار استراتيجي، تنطلق من خلاله أطر المبادرات لتعزيز التعاون الدولي والاستقرار والسلام والازدهار بمنطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن نتائج زيارة الوفد البحريني الثانية لإسرائيل من شأنها أن تسهم في تحقيق المصالح المشتركة بين الجانبين، خاصة في المجالين الاقتصادي والسياحي.

بدوره، أكد نتنياهو أهمية هذه الزيارة في تعزيز التعاون المشترك بين البلدين وتنمية السلام والأمن في المنطقة، متطلعاً إلى مزيد من الزيارات المتبادلة في المستقبل.

المملكة ترحب بقرار لاتفيا وسلوفينيا بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية

رحبت وزارة خارجية البحرين بقرار حكومتي جمهورية لاتفيا وجمهورية سلوفينيا تصنيف ميليشيات «حزب الله» اللبناني كـ«منظمة إرهابية»، مؤكدة أنها خطوة مهمة في دعم جهود مواجهة هذا التنظيم الإرهابي.

وأشادت الوزارة في بيان بـ «جهود جمهوريتي لاتفيا وسلوفينيا في محاربة الإرهاب والتصدي للتنظيمات والعناصر الإرهابية الخطيرة»، مؤكدة «ضرورة تعزيز جهود المجتمع الدولي الرامية للقضاء على التطرف والإرهاب بكافة صوره وأشكاله وتجفيف منابع تمويله».