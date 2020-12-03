بريطانيا تجيز لقاح «فايزر- بيونتيك» للوقاية من «كورونا»

لندن (وكالات)

أجازت بريطانيا، أمس، لقاح «فايزر-بيونتيك» للوقاية من «كوفيد - 19»، لتسبق بذلك الولايات المتحدة وأوروبا، وتصبح أول دولة غربية توافق رسمياً على استخدام اللقاح، الذي قالت: إنه سيصل مطلع الأسبوع المقبل إلى من هم أكثر عرضة للإصابة بالمرض.

وأشاد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بموافقة هيئة تنظيم الأدوية على اللقاح بوصفها انتصاراً عالمياً وبارقة أمل وسط جائحة فيروس كورونا، التي راح ضحيتها قرابة 1.5 مليون شخص على مستوى العالم، وأضرت كثيراً بالاقتصاد العالمي، وقلبت الحياة اليومية رأساً على عقب.

وكانت الوكالة المستقلة لتنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية أعطت موافقتها للاستخدام الطارئ للقاح «فايزر-بيونتيك»، الذي تقول إنه يمكنه الوقاية من المرض بنسبة 95 في المئة. وصدر القرار في وقت قياسي، حيث لم يمض سوى 23 يوماً على نشر «فايزر» أولى بيانات تجربتها السريرية في المرحلة الأخيرة.

وتتسابق القوى العالمية من أجل التوصل إلى لقاح للفيروس منذ شهور حتى تبدأ طريق التعافي الطويل. ويُعتبر قرار بريطانيا المبادرة بالموافقة على لقاح «فايزر» نجاحاً كبيراً لحكومة جونسون التي انتقد البعض إدارتها للأزمة.

وقال جونسون: «إنه لأمر رائع، سيبدأ توفير اللقاح في جميع أنحاء المملكة المتحدة اعتباراً من الأسبوع المقبل».

ومضى قائلاً: «الحماية التي توفرها اللقاحات هي التي ستسمح لنا في النهاية باستعادة حياتنا وتحريك عجلة الاقتصاد مرة أخرى». وقال ألبرت بورلا الرئيس التنفيذي لـ«فايزر»: «إن الموافقة على استخدام لقاح بعد نحو عام من ظهور الفيروس المستجد في مدينة ووهان الصينية تُعتبر انتصاراً للعلم».

وقالت «فايزر»: «إن موافقة بريطانيا على استخدام اللقاح في حالات الطوارئ تمثل لحظة تاريخية في مكافحة كوفيد - 19». وكانت شركة الأدوية الأميركية الشهيرة أعلنت عن انفراجة حققها لقاحها للوقاية من المرض في التاسع من نوفمبر، عندما كشفت عن نتائج المرحلة الثالثة من تجربتها السريرية.

وذكرت بريطانيا أنها ستبدأ في تطعيم من هم أكثر عرضة للوفاة بالمرض مطلع الأسبوع المقبل بعد أن تتسلم 800 ألف جرعة من مركز التصنيع التابع لـ«فايزر» في بلجيكا.

وطلبت بريطانيا الحصول على 40 مليون جرعة من لقاح «فايزر»، وهو ما يكفي لتطعيم أقل من ثلث عدد سكانها، حيث يتعين تطعيم كل فرد بجرعتين من اللقاح.