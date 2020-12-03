ترامب يتحدث علناً عن ترشحه لانتخابات 2024

واشنطن (وكالات)



بينما تزداد عزلته يوماً بعد يوم في حملته للطعن بفوز جو بايدن في الانتخابات، يتحدث دونالد ترامب الآن علناً عن إمكانية ترشحه للرئاسة مجدداً في اقتراع 2024.

وقال ترامب، في حفل بمناسبة عيد الميلاد في البيت الأبيض: «كانت أربع سنوات رائعة، ونحاول أن نكمل أربع سنوات أخرى، وإلا سأراكم من جديد بعد أربع سنوات».

ولم تكن وسائل إعلام تغطي الحدث، الذي حضره مسؤولون من الحزب الجمهوري، لكن تم تناقل تسجيل فيديو لخطابه بعد فترة وجيزة.

وبعد حوالي شهر من انتخابات الثالث من نوفمبر، لا يزال دونالد ترامب يرفض الاعتراف بهزيمته أمام جو بايدن.

ويلتزم البقاء في عزلة في البيت الأبيض، ويحد من ظهوره العلني قدر الإمكان، مكتفياً باتصالات رئاسية وتغريدات عن تزوير انتخابي مفترض.

وقال وزير العدل بيل بار: «في هذه المرحلة، لم نشهد تزويراً على مستوى يمكن أن يغير نتيجة الانتخابات». وما يزيد من أهمية تصريحاته هذه هو أن هذا الوزير المحافظ البالغ 70 عاماً هو أحد المقربين جداً من الرئيس.

وفي هذه الأجواء الغريبة، وبينما يعد الرئيس المنتخب فريقه، يقوم الرئيس الحالي بتكرار نظريات المؤامرة أكثر فأكثر، بينما تطلق في واشنطن تكهنات لا نهاية لها.

فذكرت شبكة «إن بي سي» أن دونالد ترامب ناقش مع المقربين منه إمكانية الإعلان عن إطلاق حملته لعام 2024 في 20 يناير يوم أداء جو بايدن اليمين، والذي لن يحضره بالتالي.

وفي 2017، قدم ترامب الملف لترشحه مجدداً لانتخابات 2020، يوم توليه مهامه الرئاسية في 20 يناير. ويمكنه أيضاً اغتنام الفرصة لاستخدام «وصفة» يلجأ إليها باستمرار هي البرمجة المضادة. فلمرات عدة خلال ولايته، قاطع عشاء جمعية مراسلي البيت الأبيض لينظم تجمعاً انتخابياً في الليلة نفسها. وسيسمح له الترشح لانتخابات 2024 بأن يبقى وسط اللعبة لفترة قصيرة، لكنه طريق سيكون مليئاً بالعقبات.

فاعتباراً من 20 يناير سيصبح «رئيساً سابقاً» وستتغير المعادلة جذرياً.

والخوف، الذي يثيره لدى المسؤولين الجمهوريين المنتخبين والاهتمام الإعلامي الذي يتمتع به ويتوق إليه، سيتقلصان تدريجياً.

وستتوجه كل الأنظار إلى خليفته بالطبع، ولكن أيضاً إلى أعضاء مجلس الشيوخ، أو الحكام الذين يحلمون داخل حزبهم بدخول السباق. وكما يذكر في تغريداته لم يواجه دونالد ترامب الهزيمة التي كان يتوقعها البعض في صناديق الاقتراع، ويمكنه تأكيد وجود قاعدة صلبة من المؤيدين.

وبينما يستمر احتساب الأصوات، يبقى أمر واحد مؤكداً هو أن نسبة المشاركة في انتخابات 2020 كانت تاريخية. وحصد جو بايدن أكثر من 81 مليون صوت وهو رقم قياسي. لكن دونالد ترامب تخطى 74 مليون صوت، وهو رقم قياسي أيضاً.

فهل سيترشح في نهاية المطاف بعد أربع سنوات؟ لا شيء مؤكداً.

نظرياً لا شيء يمنعه من المحاولة من جديد في 2024. ويحظر دستور الولايات المتحدة على أي رئيس أكثر من ولايتين. لكن ولايتين غير متتاليتين ممكنتان.

ونجح في هذا الرهان رجل واحد فقط هو غروفر كليفلاند في نهاية القرن التاسع عشر. فقد انتخب في 1884 وهُزم في 1888، ثم انتُخب مرة أخرى في عام 1892.