عفو رئاسي «وقائي»

واشنطن (وكالات)



تحقق وزارة العدل الأميركية في شبهات حول مخطط رشوة يتم فيه تقديم «مساهمة سياسية كبيرة» مقابل عفو رئاسي أو إرجاء لعقوبة أو حكم، بحسب وثيقة قضائية. وتم فتح التحقيق، أمس، من قبل رئيس قضاة المحكمة الجزئية الأميركية في واشنطن، بيريل هاول.

ولا يتضمن الملف المكون من 20 صفحة، والذي خضع لعملية تنقيح مكثفة، أسماء المشتبه بهم في المخطط، لكن جاء فيه أن أحد المشتبه بهم على الأقل يعمل محامياً، وأن العفو يكون نيابة عن الشخص المدان بجريمة اتحادية. ولم يرد ذكر للرئيس دونالد ترامب الذي يتمتع بالسلطة الوحيدة وغير المحدودة إلى حد كبير لمنح العفو.

من ناحية أخرى، ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية أن ترامب ناقش مع مستشاريه ما إذا كان سيتم منح العفو الوقائي لأبنائه، وصهره ومحاميه الشخصي رودولف جيولياني، وأنه تحدث مع جيولياني حول العفو عنه مؤخراً في الأسبوع الماضي.