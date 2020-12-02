الجزائر: 932 إصابة جديدة و17 وفاة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الأربعاء، تسجيل 932 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وارتفع مجموع الإصابات بالفيروس، منذ اكتشافه في الجزائر، إلى 85084 حالة.

وكشف رئيس لجنة متابعة ورصد فيروس كورونا الدكتور جمال فورار، أن 585 مريضا تماثلوا للشفاء ليصل إجمالي المتعافين من كورونا إلى 54405.

وأضاف بيان الوزارة أن 43 شخصا يتلقون العلاجات في وحدات العناية المركزة.

وشهدت الأربع والعشرون ساعة الماضية وفاة 17 شخصا جراء الإصابة بمرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بالفيروس. ليزيد العدد الإجمالي للوفيات إلى 2464 حالة.