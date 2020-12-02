لأول مرة.. ترامب يتحدث علناً عن ترشحه لانتخابات 2024

تحدث الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، علناً لأول مرة عن إمكانية ترشحه للرئاسة مجددا في انتخابات 2024.

وقال ترامب، في حفل بمناسبة عيد الميلاد في البيت الأبيض مساء الثلاثاء «كانت أربع سنوات رائعة. نحاول أن نكمل أربع سنوات أخرى وإلا سأراكم من جديد بعد أربع سنوات».

ولم تكن وسائل إعلام تغطي الحدث الذي حضره مسؤولون من الحزب الجمهوري لكن تم تناقل تسجيل فيديو لخطابه.

وبعد حوالى شهر من انتخابات الثالث من نوفمبر، ما زال دونالد ترامب يرفض الاعتراف بفوز منافسه الديمقراطي جو بايدن الذي أعلن فوزه بالرئاسة.

ويقول ترامب وحملته إن الانتخابات شهدت تزويرا في الأصوات التي أرسلت بالبريد.

وقال وزير العدل الأميركي بيل بار، أمس الثلاثاء «في هذه المرحلة، لم نشهد تزويرا على مستوى يمكن أن يغير نتيجة الانتخابات».

وذكرت شبكة «ان بي سي» أن ترامب ناقش مع المقربين منه إمكانية الإعلان عن إطلاق حملته للعام 2024 في 20 يناير 2021 يوم أداء جو بايدن اليمين وتسلمه السلطة.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، أعلن براد رافنسبرجر، أكبر مسؤول انتخابي في ولاية جورجيا الأميركية أن المرشح الرئاسي الديمقراطي بايدن فاز بالانتخابات الرئاسية في الولاية.

وقال رافنسبرجر، وهو جمهوري، «يبدو أن نائب الرئيس بايدن سيفوز في جورجيا، وهو رئيسنا المنتخب».

وأشار أكبر مسؤول انتخابي في ولاية جورجيا إلى أن عملية إعادة فرز الأصوات للمرة الثانية لم تسفر عن تغييرات كبيرة بعد أن طالبت بها حملة ترامب.