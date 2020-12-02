جونسون «متفائل» بإمكان التوصل إلى اتفاق لما بعد «بريكست»

أعلنت رئاسة الوزراء البريطانية، اليوم الأربعاء أن رئيس الوزراء بوريس جونسون «متفائل» بإمكان التوصل إلى اتفاق ينظم العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بعد خروج الأخيرة نهائيا من التكتل.

وأضافت رئاسة الوزراء أن جونسون مستعد، في الوقت نفسه، لاحتمال عدم التوصل إلى اتفاق في 31 يناير المقبل.

وقالت اليغرا ستراتون المتحدثة باسم جونسون للصحافيين «إنه متفائل، لكنه أبدى دائما ثقته (...) بأن الأمر سيكون جيدا بالنسبة إلينا من دون اتفاق».

ويكثف المفاوضان الأوروبي ميشال بارنييه ونظيره البريطاني ديفيد فروست لقاءاتهما من أجل التوصل إلى اتفاق قبل موعد خروج بريطانيا من الاتحاد.

وتبقى حقوق الصيد البحري «نقطة خلاف رئيسية معلقة»، وفقا لوزير الخارجية البريطاني دومينيك راب.

أما بارنييه فقد صرّح للصحافيين أن «العمل مستمر حتى الأحد» مع انضمامه للمشاركة في المفاوضات في العاصمة البريطانية لندن.

ووصل بارنييه إلى لندن الجمعة بعد انتهائه من قضاء فترة حجر صحي إثر إصابة أحد أعضاء فريقه بفيروس كورونا المستجد.