ترامب يهاجم شبكات التواصل الاجتماعي ويتهمها بالانحياز

جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، هجومه على شبكات التواصل الاجتماعي التي اتهمها مراراً بالانحياز ضد معسكره السياسي.

وهدد ترامب، في تغريدات على "تويتر"، باستخدام حقه في تعطيل قانون التمويل العسكري للعام 2021 ما لم يلغ الكونجرس القانون الذي يحمي الوضع القانوني لوسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد الرئيس الأميركي أن "الفصل 230 هو هدية حصانة تمنحها الولايات المتحدة" لشركات التكنولوجيا الكبرى و"يمثل تهديدا خطيرا لأمننا القومي ولنزاهة الانتخابات".

وأضاف "لا يمكن أن يكون بلدنا آمناً إذا تركنا" القانون، معتبراً أنه "إذا لم يتم إلغاء الفصل 230 الخطير جداً وغير العادل إطلاقاً بموجب قانون تفويض الدفاع العسكري، فسأضطر لاستخدام حقي" في تعطيل القانون المخصص للموازنة السنوية لوزارة الدفاع.

ويمنع الفصل 230 من "قانون آداب الاتصالات"، الذي يعد حجر الزاوية للإنترنت في الولايات المتحدة، أي ملاحقات قضائية مرتبطة بمحتويات تنشرها أطراف ثالثة.

ويسمح القانون لشبكات فيسبوك ويوتيوب، والعديد من مواقع الاستضافة الأخرى (ليس ناشرين مثل وسائل الإعلام) بعدم تحمل المسؤولية عن التعليقات التي يدلي بها المستخدمون والتدخل على المنصات.