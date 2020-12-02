النواب الإسرائيليون يوافقون على حل البرلمان في قراءة أولى

أعلن متحدث باسم البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، اليوم الأربعاء، أن النواب وافقوا في قراءة أولى على مشروع قانون لحل المجلس.

وحصل مشروع القانون، الذي اقترحته المعارضة لحل البرلمان، على 61 صوتا مؤيدا مقابل 54 صوتا ضده من أصل 120 نائبا هم مجموع أعضاء البرلمان.

جاءت هذه الخطوة بعد أن أعلن وزير الدفاع بيني جانتس، زعيم حزب "أزرق أبيض"، الشريك الرئيسي في ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أن حزبه سيغادر الائتلاف الحاكم.

ولا يزال مشروع القانون بحاجة لاجتياز ثلاث عمليات تصويت داخل الكنيست في المستقبل ليصبح قانونا، مما يتيح للرجلين مزيدا من الوقت لمحاولة إنقاذ التحالف الحاكم.