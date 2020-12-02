جريحان بعملية طعن في مدينة لاهاي الهولندية

قالت الشرطة الهولندية إن شخصين جرحا، اليوم الأربعاء، في هجوم بسكين وحريق في مركز تجاري في شارع التسوق الرئيسي في مدينة لاهاي.

ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن الشرطة قولها إن لا شيء يشير، في الوقت الحالي، إلى وجود دافع إرهابي. وبعد الحادث، طوقت فرق الإنقاذ جزءا من وسط المدينة.

وقالت الشرطة، على حسابها على "تويتر"، إن خدمات الإنقاذ تلقت في البداية بلاغا عن هجوم بسكين وحريق في متجر "غروتي ماركت".

وأضافت أنه "تمت السيطرة على الحريق"، موضحة أنه "تم نقل الجريحين بسيارة إسعاف إلى المستشفى".

وردا على سؤال عن فرضية عمل إرهابي، قالت المتحدثة باسم الشرطة "في الوقت الحالي، ليس ثمة دافع معروف".

كانت مروحية تابعة للشرطة الهولندية تبحث عن مشتبه به وصف بأنه "طويل القامة وبشرته داكنة" وفي الثلاثينات من عمره.