السعودية ترصد 249 إصابة جديدة و12 وفاة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، أنها رصدت 249 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة.

بذلك، يصل مجموع الإصابات في المملكة بمرض كوفيد-19 إلى 357 ألفاً و872 حالة.

وأشارت الوزارة، في بيان صحفي حول مستجدات الوباء، إلى تسجيل 337 حالة شفاء جديدة، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 347 ألفاً و513.

كما لفتت الوزارة إلى أن مصالحها الصحية أحصت 12 وفاة جديدة سببها الوباء، ليزيد مجموع الوفيات في المملكة جراء الإصابة بكورونا إلى 5919 حالة.