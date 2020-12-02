استئناف محاكمة منفذي هجمات يناير 2015 في فرنسا

استؤنفت، اليوم الأربعاء، في فرنسا جلسات محاكمة المتهمين بهجمات 2015 بعد تعليقها منذ شهر بسبب الأزمة الصحية.

ويحضر الجلسات المتهم الرئيسي علي رضا بولات الذي أُعلن أنه «قادر» على المشاركة في الجلسة.

وجلس المتهم الذي شخصت في أواخر أكتوبر إصابته بمرض كوفيد-19، الناجم عن العدوى بفيروس كورونا المستجد، خلف لوح زجاجي إلى جانب المتهمين الآخرين في قاعة ممتلئة بالمشاركين.

وتطرّق ريجي دو جورنا، رئيس محكمة الجنايات الخاصة في العاصمة باريس، مطولاً إلى الحالة الصحية لبولات، مؤكداً أنه اعتبر «قادراً، على المستوى الطبي والصحي على السواء»، على المشاركة في الجلسة.

وعلقت المحاكمة في 31 أكتوبر بعد اكتشاف ثلاث إصابات بكوفيد-19 بين المتهمين، بينهم بولات، الذي يعتبر «اليد اليمنى» لأميدي كوليبالي منفذ الهجوم على المتجر اليهودي، ويحاكم بتهمة «التواطؤ» في جرائم إرهابية.

ويحاكم 14 شخصاً أمام محكمة الجنايات الخاصة منذ الثاني من سبتمبر، بينهم ثلاثة غيابياً. ويتهم هؤلاء بدرجات متفاوتة بمساعدة الشقيقين سعيد وشريف كواشي منفذي الهجمات على مجلة «شارلي إيبدو» ومساعدة أميدي كوليبالي، في عمليات أسفرت عن مقتل 17 شخصاً.

وينتظر صدور الحكم في 16 ديسمبر الجاري.