أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم الأربعاء تسجيل 2188 إصابة جديدة بفيروس كورونا و16 حالة وفاة بين الفلسطينيين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وقالت الوزيرة إن قطاع غزة سجل أعلى عدد من الإصابات الجديدة بواقع 735 حالة.
وتظهر قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا بين الفلسطينيين منذ ظهور الجائحة في مارس الماضي بلغ 103595 إصابة.
فلسطين تسجل 2188 إصابة جديدة بكورونا و16 وفاة
أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم الأربعاء تسجيل 2188 إصابة جديدة بفيروس كورونا و16 حالة وفاة بين الفلسطينيين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
المصدر: وكالات