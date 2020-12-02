أفغانستان تسجل 263 إصابة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة العامة الأفغانية، اليوم الأربعاء، 263 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، من أصل 1358 عينة تم اختبارها خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، بحسب ما ذكرته قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية.

وسجلت وزارة الصحة العامة 22 حالة وفاة و119 حالة شفاء من الفيروس في نفس الفترة.

وأظهرت بيانات الوزارة أن إجمالي عدد حالات الإصابة وصل الآن إلى 46 ألفاً و980 وإجمالي حالات الوفاة 1822 وإجمالي حالات الشفاء 37 ألفاً و26.