إصابات كورونا في إسبانيا تصل إلى 1.66 مليون حالة

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا إلى 1.66 مليون حالة، حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأربعاء بتوقيت العاصمة مدريد، وذلك بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأميركية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات في البلاد جراء الإصابة بالفيروس وصل إلى 45511 حالة. وتعافى من مرض "كوفيد19-" الذي يسببه الفيروس 150 ألفاً و376 شخصاً من المصابين حتى صباح اليوم الأربعاء.

وجرى الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في إسبانيا قبل 43 أسبوعاً.