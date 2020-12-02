بريطانيا توافق على استخدام لقاح "فايزر" ضد كورونا

ذكرت بريطانيا، اليوم الأربعاء، أنها وافقت على استخدام لقاح فايزر-بيونتك وسيتم طرحه للاستخدام اعتباراً من الأسبوع المقبل.

وقال متحدث باسم الحكومة "وافقت الحكومة اليوم على توصية الوكالة المستقلة لتنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية للموافقة على استخدام لقاح فايزر-بيونتك المضاد لكوفيد-19".

مشيراً إلى أن "اللقاح سوف يصبح متوفراَ في كل أنحاء المملكة المتحدة اعتباراً من الأسبوع المقبل".