ذكرت بريطانيا، اليوم الأربعاء، أنها وافقت على استخدام لقاح فايزر-بيونتك وسيتم طرحه للاستخدام اعتباراً من الأسبوع المقبل.
وقال متحدث باسم الحكومة "وافقت الحكومة اليوم على توصية الوكالة المستقلة لتنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية للموافقة على استخدام لقاح فايزر-بيونتك المضاد لكوفيد-19".
مشيراً إلى أن "اللقاح سوف يصبح متوفراَ في كل أنحاء المملكة المتحدة اعتباراً من الأسبوع المقبل".
بريطانيا توافق على استخدام لقاح "فايزر" ضد كورونا
ذكرت بريطانيا، اليوم الأربعاء، أنها وافقت على استخدام لقاح فايزر-بيونتك وسيتم طرحه للاستخدام اعتباراً من الأسبوع المقبل.
المصدر: وكالات