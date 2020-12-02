نيوزيلندا تعلن حالة الطوارئ المناخية

أعلنت حكومة رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أردرن حالة الطوارئ المناخية اليوم الأربعاء.

واستند الإعلان إلى نتائج توصلت إليها اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، تفيد بأنه يجب أن تنخفض الانبعاثات العالمية بشكل كبير لتجنب ارتفاع درجات الحرارة بأكثر من 1.5 درجة مئوية.

وتنضم نيوزيلندا بذلك إلى 32 دولة أخرى، بما في ذلك كندا وفرنسا وبريطانيا، التي أعلنت حالة الطوارئ المتعلقة بتغير المناخ.

وقالت أردرن للبرلمان: "هذا هو إعلان من أجل العلم.. إعلان يعترف بالجيل المقبل واعتراف بالعبء الذي سيحمله إذا لم نتخذ إجراء الآن".