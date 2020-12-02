العراق يدعو إلى مواصلة الحرب على الإرهاب

هدى جاسم، وكالات (بغداد)

دعا الرئيس العراقي برهم صالح إلى تخفيف حدة التوترات في المنطقة ومواصلة الحرب على الإرهاب، فيما أكد ضرورة أن يكون العراق مرتكزاً لذلك.

وقال مكتب الرئيس، في بيان أمس: إن «صالح استقبل وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جيمس كليفرلي، ووزير القوات المسلحة البريطانية جيمس هيبى، بحضور وزير الخارجية فؤاد حسين ووزير الدفاع جمعة عناد». وأضاف أنه «جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين وسبل تعزيزها، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، واستعراض التطورات في العراق والمنطقة، وضرورة التعاون والتنسيق بين البلدين، بما يخدم السلم والاستقرار المحلي والإقليمي». وأكد صالح، وفقاً للبيان، «أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات السياسية الاقتصادية والعسكرية والصحية، والعمل معاً في مواجهة التحديات العالمية المختلفة، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب، ومواجهة تداعيات وباء كورونا الصحية والاقتصادية». ولفت إلى أن «أمن واستقرار المنطقة يعتبر أولوية»، مشيراً إلى «ضرورة العمل على تخفيف حدة التوترات، ومواصلة الحرب على الإرهاب، وصولاً إلى الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وأن يكون العراق مرتكزاً لذلك، وفسح المجال أمام تعزيز فرص التعاون في مجالات التنمية والاقتصاد».

وفي سياق آخر، حدد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، موعد الانتخابات المبكرة في 6 يونيو المقبل. وذكر بيان صادر عن مكتب الكاظمي أمس، تشديده على ضرورة العمل على إنجاح الانتخابات المبكرة في العراق. وكان الكاظمي، زار أمس الأول، مقر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات واطلع على مجريات الاستعدادات التي اتخذتها المفوضية، لتأمين إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر، في السادس من يونيو القادم، كما تابع مجريات جهود المفوضية في السعي لتذليل كل المعوقات التي قد تواجه العملية الانتخابية، ووجه الأجهزة الحكومية المعنية بتذليل هذه العقبات قدر تعلّق الأمر بها. وشدد على أهمية إقرار مجلس النواب قانون تمويل الانتخابات، لأجل إتاحة الوقت الكافي أمام المفوضية لإتمام الجوانب الفنية والتنفيذية وإنجاحها.

أمنياً، أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في العراق أمس، مقتل 6 من عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي في عملية أمنية مشتركة مع طيران التحالف الدولي في سلسلة جبال «حمرين» بمحافظة كركوك. وقال جهاز مكافحة الإرهاب في بيان صحفي: إن «معلومات استخبارية وردت عن كهف تختبئ داخله مجموعة إرهابية، وبعد رصد دقيق، باشرت قوات الجهاز باقتحام المنطقة، حيث جرى الاشتباك مع 6 عناصر إرهابية من تنظيم داعش تم قتل ثلاثة منهُم جراء الاشتباك المباشر مع رجال الجهاز». وأوضح البيان أن «ثلاثة آخرين حاولوا الهروب، إلا أن طيران التحالف الدولي قام برصدهم وقصفهم، وقتلوا جميعاً». وذكر البيان أن أحد عناصر جهاز مكافحة الإرهاب جُرح في هذه العملية.

وفي سياق متصل، أعلنت قوات الأمن العراقية أمس، إطلاق عملية أمنية لتعقب فلول «داعش» في شمال شرق محافظة ديالى. وذكر مصدر عسكري أن «اللواء الأول شرع بعملية أمنية لتعقب فلول داعش في مناطق شمال خانقين ومنطقة علي السعدون وأحمد هلال شمال شرق ديالى».