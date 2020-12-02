مقتل 4 أشخاص بحادث صدم في ألمانيا

برلين (وكالات)

قتل 4 أشخاص، وأصيب آخرون إثر حادث دهس في مدينة «ترير» بولاية «راينلاند بالاتينات» غربي ألمانيا، أمس، بحسب الشرطة الألمانية التي أكدت إلقاء القبض على الجاني في منطقة الحادث.

وفي البداية قالت السلطات إن شخصا واحدا قتل، لكن الحصيلة ارتفعت بعد قليل، وقال المتحدث باسم الشرطة إن سيارة أصابت عدداً من الأشخاص في منطقة للمشاة، مؤكداً أن خلفية الحادث غير واضحة، وأن التحقيقات ما تزال مستمرة مع سائق السيارة، وطلب من السكان تجنب الذهاب إلى منطقة الحادث.

وشهدت ألمانيا، في التاسع عشر من شهر نوفمبر الماضي حادث طعن أصيب فيه عدد من الأشخاص غربي ألمانيا، لكن التحقيقات أثبتت أن الموضوع كان على خلفية خلاف عائلي.