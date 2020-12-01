فرنسا: إصابات كورونا دون 10 آلاف لليوم الثالث على التوالي

أظهرت الإحصاءات الصادرة عن السلطات الصحية في فرنسا، اليوم الثلاثاء، تسجيل حصيلة يومية تقل عن 10 آلاف إصابة بفيروس كورونا المستجد لليوم الثالث على التوالي.

ورصدت السلطات الصحية الفرنسية 8083 إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة، وهو ارتفاع كبير من 4005 أمس، لكنه يبقى دون مستوى العشرة آلاف لليوم الثالث على التوالي.

ولم يحدث، منذ منتصف سبتمبر الماضي، أن قلّ عدد الإصابات اليومية بالفيروس عن 10 آلاف حالة.

وارتفع عدد الوفيات في فرنسا بسبب عدوى كوفيد-19 بواقع 775، إلى 53506.

وبلغ المتوسط المتحرك للوفيات في سبعة أيام 467، منخفضاً عن مستوى 500 للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة أسابيع.

وبلغ إجمالي الإصابات في فرنسا مليونين و230571، وهي خامس أعلى حصيلة في العالم.