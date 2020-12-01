حملة ترامب تطعن على نتائج انتخابات الرئاسة في ويسكونسن

قالت الحملة الانتخابية للرئيس الأميركي دونالد ترامب إنها طعنت على نتائج الانتخابات الرئاسية أمام المحكمة العليا لولاية ويسكونسن اليوم الثلاثاء.

والخطوة هي الأحدث في سلسلة طعون قضائية لم يفلح معظمها في تغيير نتيجة الانتخابات التي أُجريت في الثالث من نوفمبر الماضي.

وقالت حملة ترامب في بيان: «تشمل دعوى اليوم أربع حالات تتضمن أدلة واضحة على البطلان».

وأعلنت أغلب الولايات النتائج النهائية للانتخابات، والتي أكدت فوز الديمقراطي المنتخب جو بايدن بسباق الرئاسة.

كانت وسائل إعلام أعلنت، منذ ثلاثة أسابيع، فوز بايدن بالرئاسة.

وكانت ولاية أريزونا صادقت، أمس الاثنين، على نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية التي أشارت إلى فوز بايدن.

ووقّع على نتائج الانتخابات جميع المسؤولين الرئيسيين في الولاية.

وفاز بايدن بفارق 10 آلاف صوت فقط في ولاية أريزونا التي أدلى فيها أكثر من 3.3 مليون ناخب بأصواتهم.