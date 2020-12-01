وفد وزاري بحريني يصل إلى إسرائيل

وصل وفد رسمي بحريني برئاسة وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد الزياني، اليوم الثلاثاء، إلى تل أبيب يرافقه عدد من المسؤولين في وزارات الدولة ومؤسساتها بالإضافة إلى رجال أعمال، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية (بنا).

وأضافت الوكالة أن الوفد كان في استقباله كل من: وزير الاقتصاد الإسرائيلي عمير بيريتز، ووزيرة السياحة أوريت فركاش كوهين، ووزير التعاون الإقليمي أوفير أكونيس، وعدد من المسؤولين.

وقال زايد بن راشد الزياني، في تصريح له بهذه المناسبة: «تأتي هذه الزيارة إلى دولة إسرائيل على ضوء ما تم الاتفاق عليه في إعلان تأييد السلام المبرم بين البلدين في واشنطن في 15 سبتمبر 2020، وبما يتماشى مع رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، للترويج لمبدأ الأمن، الاستقرار، والازدهار، حيث تحرص البحرين على الحفاظ على سمعتها كشعلة للسلام في المنطقة».

وأضاف أن «هذه الزيارة تأتي كذلك متابعة لنتائج الزيارات السابقة المتبادلة بين الجانبين، حيث نحرص على العمل معاً في مختلف القطاعات، خاصة ما يتعلق بالشؤون الاقتصادية والسياحية، والسعي نحو بناء شراكات ثنائية في مختلف مجالاتهما، وذلك بعد توقيع مذكرات تفاهم بين البلدين في مجالات متعددة، وهو ما يؤدي إلى تحقيق الازدهار الاقتصادي بين المملكة ودولة إسرائيل وبالتالي تحقيق مزيد من الاستقرار في المنطقة».

وتابع وزير الصناعة والتجارة والسياحة: «سنعمل على مواصلة تعزيز التعاون المشترك بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل بما يحقق المصالح المشتركة بينهما، وستسهم هذه الزيارات في إطلاق العديد من المبادرات للتعاون في مختلف المجالات، وهي منطلق لزيارات أخرى مرتقبة مستقبلاً»، بحسب ما نقلته عنه وكالة الأنباء البحرينية الرسمية.