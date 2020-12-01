قتيلان في عملية دهس بسيارة في مدينة ألمانية

قالت الشرطة الألمانية ورئيس البلدية إن شخصين قتلا وأصيب خمسة عشر على الأقل، اليوم الثلاثاء، في حادث دهس بسيارة في طريق للمشاة في مدينة «ترير» في غرب ألمانيا.

وأضافت الشرطة على تويتر: «اعتقلنا شخصاً واحداً وتحفظنا على سيارة. شخصان قتلا وفقاً للمؤشرات الأولية. نرجو الاستمرار في تجنب منطقة وسط المدينة».

بدوره، قال فولفرام لايبه رئيس بلدية «ترير» لقناة (إس.دبليو.آر) «تأكدنا من مقتل شخصين وإصابة ما يصل إلى 15، بعضهم بجروح بالغة الخطورة».

ولم ترد مؤشرات أولية على الدافع المحتمل وراء الحادثة.

ونقلت صحيفة (تريرشه فولكسفرويند) المحلية عن شاهد عيان، قوله إن سيارة من طراز «رينج روفر» كانت تسير بسرعة عالية، وإن الناس كانوا يتطايرون في الهواء.

وذكرت الصحيفة أن الشرطة طوقت منطقة وسط المدينة، وأن طائرات هليكوبتر تحلق فوقها.

ونصحت السلطات الناس بالابتعاد عن وسط المدينة. وانتقلت فرق الإطفاء والإنقاذ والشرطة إلى مكان الحادثة.

وصرح متحدث باسم الشرطة المحلية هناك أن خلفية الحادث لا تزال غير واضحة، وقال: «لدينا في منطقة المشاة العديد من المصابين الذين داهمتهم سيارة، وقد تم توقيف السيارة والقبض على سائقها».

وناشدت الشرطة السكان تجنب منطقة الحادث.